Медведев против 15 клубов в РПЛ: «Хуже не придумаешь. Рваный тренировочный ритм»

Александр Медведев выступил против проведения РПЛ с 15 клубами.

Ранее появилась информация , что одна из топ-команд лиги лоббирует формат участников следующего сезона чемпионата России из 15 клубов.

«15 команд – хуже не придумаешь. Рваный тренировочный ритм», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

В начале июня состоялось общее собрание клубов РПЛ по вопросу замены «Химок», не получивших лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

13 клубов выступили за сохранение в лиге «Пари НН », уступившего «Сочи» в стыковых матчах. Мнение учитывается исполкомом РФС при принятии окончательного решения.