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Медведев против 15 клубов в РПЛ: «Хуже не придумаешь. Рваный тренировочный ритм»

Александр Медведев выступил против проведения РПЛ с 15 клубами.

Ранее появилась информация, что одна из топ-команд лиги лоббирует формат участников следующего сезона чемпионата России из 15 клубов.

«15 команд – хуже не придумаешь. Рваный тренировочный ритм», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В начале июня состоялось общее собрание клубов РПЛ по вопросу замены «Химок», не получивших лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

13 клубов выступили за сохранение в лиге «Пари НН», уступившего «Сочи» в стыковых матчах. Мнение учитывается исполкомом РФС при принятии окончательного решения.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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