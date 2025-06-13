Коллина об отмене гола Альвареса «Реалу» в ЛЧ из-за двойного касания: «Иногда трудно понять, коснулся ли игрок мяча или нет. Графика указывает, что коснулся»

Пьерлуиджи Коллина высказался об отмене гола Альвареса «Реалу» с пенальти.

Исполняя удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», нападающий «Атлетико » Хулиан Альварес, вероятно, коснулся мяча двумя ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот. «Атлетико» потерпел поражение и вылетел из турнира.

– Мячи изменились. С 2022 года у нас есть тот, который определяет касание игрока. Это существенное изменение.

Благодаря 12 камерам и 29 точкам на мяче мы можем точно определить позицию игрока и то, коснулся ли он мяча или нет. Это имеет решающее значение для офсайдов. Система посылает 500 сигналов в секунду, и можно определить, произошло ли касание.

– Так было обнаружено спорное двойное касание Хулиана Альвареса?

– Иногда трудно понять, коснулся ли игрок мяча или нет. Один из мониторов ВАР показывает метрику, чтобы определить, было ли касание или нет. Графика указывает на это. Таким образом, технология здесь отвечает двойной цели: подтверждение того, коснулся ли кто-то мяча, и определение сомнительных офсайдов, – разъяснил глава судейского комитета УЕФА.

Альварес о пенальти «Реалу»: «Видел момент тысячу раз. Я не чувствовал мяч, если и было два касания, то контакт минимальный. Правила должны быть четче»

Симеоне об отмене гола Альвареса в серии пенальти с «Реалом»: «Мы оскорблены, возмущены. Такие моменты входят в историю футбола. Помню гол Рамоса в 2016-м – был явный офсайд»

IFAB изменил правило о двойном касании при пенальти – при забитом таким образом голе 11-метровый будут исполнять повторно. Изменения вступят в силу 1 июля