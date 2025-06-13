«Наполи» за 9+1 млн евро купил 20-летнего защитника Марьянуччи у «Эмполи»
«Наполи» купил защитника «Эмполи».
Неаполитанский клуб объявил о переходе 20-летнего защитника Луки Марьянуччи.
О деталях сделки не сообщили. По данным Николо Скиры, сумма трансфера составила 9+1 млн евро. Контракт – до 2030 года.
В прошлом сезоне футболист провел 18 матчей в Серии А.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26657 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Наполи»
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