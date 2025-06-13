«Наполи» за 9+1 млн евро купил 20-летнего защитника Марьянуччи у «Эмполи»

«Наполи» купил защитника «Эмполи».

Неаполитанский клуб объявил о переходе 20-летнего защитника Луки Марьянуччи.

О деталях сделки не сообщили. По данным Николо Скиры, сумма трансфера составила 9+1 млн евро. Контракт – до 2030 года.

В прошлом сезоне футболист провел 18 матчей в Серии А.