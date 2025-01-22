Звонок Моуринью стал решающим в борьбе «Фенербахче» с «Тоттенхэмом» и «Галатасараем» за Шкриньяра. Защитник «ПСЖ» сегодня пройдет медосмотр в Стамбуле
Жозе Моуринью сыграл ключевую роль в переходе Милана Шкриньяра в «Фенербахче».
По информации журналиста Николо Скиры, «Феенербахче» обошел «Галатасарай» в гонке за Шкриньяра, после того, как Моуринью в телефонном разговоре убедил защитника присоедниться к команде.
Шкриньяр покинет «ПСЖ» этой зимой, на него также претендовал «Тоттенхэм».
Как сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу, «Фенербахче» уже договорился со Шкриньяром. Сегодня игрок прибудет в Стамбул для прохождения медицинского осмотра.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Николо Скиры
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