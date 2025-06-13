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  • «Гути или Хаби Алонсо? Гути. Гути или Зидан? Гути. Гути или Роналду? С удовольствием сказал бы Гути, но Криштиану». Гути о футболистах
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«Гути или Хаби Алонсо? Гути. Гути или Зидан? Гути. Гути или Роналду? С удовольствием сказал бы Гути, но Криштиану». Гути о футболистах

Экс-игрок «Реала» Гути считает себя лучше Зинедина Зидана.

Гути ответил на ряд вопросов, в которых ему необходимо было выбрать более сильного игрока в паре.

– Хави или Хаби Алонсо?

– Хаби.

– Хаби или Гути?

– Гути.

– Гути или Зидан?

– Гути.

– Гути или Криштиану?

– Я бы с удовольствием сказал Гути. Криштиану, за все, что он сделал. Очевидно, – сказал бывший хавбек мадридского клуба.

«Роналдо был бы лучше Криштиану и Месси, если бы не получил столько травм. Лучший, с кем я играл». Гути о футболистах

Гути о Месси и Роналду: «По таланту – Лионель, по амбициям и голам – Криштиану. Они оба – лучшие в истории»

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoГути
logoРеал Мадрид
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛа Лига
logoХави
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoХаби Алонсо
logoБарселона
logoКриштиану Роналду
logoЗинедин Зидан
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