«Гути или Хаби Алонсо? Гути. Гути или Зидан? Гути. Гути или Роналду? С удовольствием сказал бы Гути, но Криштиану». Гути о футболистах
Экс-игрок «Реала» Гути считает себя лучше Зинедина Зидана.
Гути ответил на ряд вопросов, в которых ему необходимо было выбрать более сильного игрока в паре.
– Хави или Хаби Алонсо?
– Хаби.
– Хаби или Гути?
– Гути.
– Гути или Зидан?
– Гути.
– Гути или Криштиану?
– Я бы с удовольствием сказал Гути. Криштиану, за все, что он сделал. Очевидно, – сказал бывший хавбек мадридского клуба.
«Роналдо был бы лучше Криштиану и Месси, если бы не получил столько травм. Лучший, с кем я играл». Гути о футболистах
Гути о Месси и Роналду: «По таланту – Лионель, по амбициям и голам – Криштиану. Они оба – лучшие в истории»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25794 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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