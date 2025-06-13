«Ман Сити» объявил о снижении цен на билеты. Стоимость варьируется от 30 до 60 фунтов в зависимости от категории матча
«Манчестер Сити» сообщил о снижении цен на билеты на матчи команды.
Стоимость билетов в следующем сезоне на матчи категории A составит от 40 до 60 фунтов, категории B – от 35 до 55 фунтов, а категории C – от 30 до 50 фунтов.
Для людей младше 18 лет стоимость билетов будет в два раза ниже.
Для лиц в возрасте от 18 до 21 года, старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями будет действовать скидка 25%.
Самые дешевые билеты на такие матчи, как против «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуля», были снижены на 43%, а самые дорогие – на 22%.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25791 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
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