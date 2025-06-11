Санчес о невыходе Чили на ЧМ: «Мы должны попросить прощения и продолжать работать. Изменения уже есть – золотое поколение ушло, остался я один»
Алексис Санчес извинился за невыход сборной Чили на чемпионат мира.
Чилийская команда проиграла в гостях Боливии (0:2) в квалификации ЧМ-2026.
Таким образом, чилийцы лишились шансов на выход в финальный турнир и пропустят третий чемпионат мира подряд.
«Грустно, я чувствую себя плохо. Никогда не переживал ничего подобного.
Мы должны попросить у людей прощения. Нужно продолжать работать.
Изменения уже есть, золотое поколение ушло, остался я один», – сказал 36-летний форвард Чили и «Удинезе» после матча.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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