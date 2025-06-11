Санчес о невыходе Чили на ЧМ: «Мы должны попросить прощения и продолжать работать. Изменения уже есть – золотое поколение ушло, остался я один»

Алексис Санчес извинился за невыход сборной Чили на чемпионат мира.

Чилийская команда проиграла в гостях Боливии (0:2) в квалификации ЧМ-2026 .

Таким образом, чилийцы лишились шансов на выход в финальный турнир и пропустят третий чемпионат мира подряд.

«Грустно, я чувствую себя плохо. Никогда не переживал ничего подобного.

Мы должны попросить у людей прощения. Нужно продолжать работать.

Изменения уже есть, золотое поколение ушло, остался я один», – сказал 36-летний форвард Чили и «Удинезе » после матча.