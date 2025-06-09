  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» продлил контракты с Тимощуком, Анюковым, Оливейрой и другими помощниками Семака до 2026-го (Legalbet)
20

«Зенит» продлил контракты с Тимощуком, Анюковым, Оливейрой и другими помощниками Семака до 2026-го (Legalbet)

«Зенит» продлил контракты с помощниками Сергея Семака.

Анатолий ТимощукВильям ОливейраАлександр Анюков и другие ассистенты главного тренера петербуржцев продлили контракты до 2026 года, сообщает Legalbet.

Тимощук работает в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года, Оливейра – с 2019-го, Анюков – с 2020-го. 

В сезоне-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 66 очков. 

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14251 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoАнатолий Тимощук
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoВильям Оливейра
logoСергей Семак
logoАлександр Анюков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Товарищеские матчи. Швеция против Алжира, Англия принимает Сенегал, Украина играет с Новой Зеландией, США – со Швейцарией
84 минуты назадLive
Гладышев стал автором 4-го покера в истории сборной России. Ранее это удавалось Саленко и Дзюбе
57 минут назад
Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»
717 минут назад
🔥 Товарищеский матч. Россия громит Беларусь – 4:1, онлайн-трансляция. Гладышев сделал покер, Пигас отыграл один гол
25717 минут назадLive
Гладышев сделал покер к 52-й минуте матча с Беларусью
4919 минут назад
Гладышев забил трижды за 12 минут – это рекорд сборной России
220 минут назад
«Ман Сити» купил Шерки у «Лиона» за 36,5+6 млн евро. Контракт – до 2030 года
3827 минут назадФото
«Наполи» близок к трансферу Мусы за 25 млн евро. Клуб достиг предварительной договоренности с «Миланом»
3337 минут назад
Гладышев стал автором 11-го хет-трика в истории сборной России. Лишь у Дзюбы их больше одного
138 минут назад
Гладышев и Глушенков сделали хет-трики за сборную России в 2025 году. До этого последним 3+ гола забивал Дзюба в 2019-м
249 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Нидерланды – Мальта. Депай, Симонс, Гакпо и Клюйверт играют
14 минуты назад
Игрокам и тренерам сборной Узбекистана подарили автомобили BYD по распоряжению президента страны Мирзиеева. Машины выкатили к полю после разгрома Катара
5 минут назадФото
Гладышев забил 1-й, 2-й, 3-й и 4-й голы за сборную России – во 2-м матче
1058 минут назад
Форвард Узбекистана Сергеев забил через 15 секунд после выхода на поле – Катару в отборе на ЧМ-2026. Это было его первое касание мяча
3сегодня, 16:45Видео
Олусегун о Мостовом: «Не знаю, кто это и почему он так критикует Мусаева. Ему нужно быть поспокойнее и терпеливее. Стать чемпионом в России – это не так просто»
15сегодня, 16:29
Шомуродов забил Катару после заброса со своей половины. У Эльдора 5+5 за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ-2026
2сегодня, 16:27Видео
Туре войдет в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
4сегодня, 15:55
Мостовой о Комличенко: «29 лет – это футбольный возраст, суперский вообще. Я думал, ему где-то 32. В Европе 35-летних покупают, в 40 еще рекорды бьют»
8сегодня, 15:20
Сенников о Комличенко в «Локо»: «Подходит к варианту игры времен Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, в техническом плане в меньшей степени»
сегодня, 15:00
«Спартаку» интересен Унаи из «Марселя». Хавбек дошел до полуфинала ЧМ-2022 с Марокко (Metaratings)
14сегодня, 14:53