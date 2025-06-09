«Зенит» продлил контракты с Тимощуком, Анюковым, Оливейрой и другими помощниками Семака до 2026-го (Legalbet)
«Зенит» продлил контракты с помощниками Сергея Семака.
Анатолий Тимощук, Вильям Оливейра, Александр Анюков и другие ассистенты главного тренера петербуржцев продлили контракты до 2026 года, сообщает Legalbet.
Тимощук работает в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года, Оливейра – с 2019-го, Анюков – с 2020-го.
В сезоне-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 66 очков.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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