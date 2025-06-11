Воспитанник «Краснодара» Петров о Галицком: «Ему реально нужно ставить памятник! Таких людей и частных клубов не хватает российскому футболу. Классно, когда команда не зависит от государства»

Илья Петров согласен, что Сергею Галицкому нужно поставить памятник в Краснодаре.

«Краснодар» завоевал титул Мир РПЛ в сезоне-202425, набрав 67 очков.

– Мы радовались чемпионству «Краснодара». Мы ехали после гостевого матча с тульским «Арсеналом» и смотрели игру. Я поддерживал и переживал за «Краснодар». Хотелось, чтобы команда стала чемпионом еще в прошлом году, но не сложилось. Поздравляю весь Краснодар и Сергея Николаевича Галицкого с чемпионством. Он заслужил этот трофей и наконец-то добился его.

– Многие считают, что Галицкому надо ставить памятник.

– 100 процентов! Это потрясающий человек! Когда я еще был в «Краснодаре», он приезжал к нам на тренировки и со всеми общался, хотя мы были еще детьми. Чуть ли не каждый день он приезжал в академию и смотрел, как тренируются все года. Когда я приезжал с молодежкой «Волги» НН играть с «Краснодаром», Галицкий подходил и спрашивал: «Как дела?» Своих он не забывает! Он фанат своего дела. Ему реально нужно ставить памятник в Краснодаре!

Таких людей и частных клубов не хватает российскому футболу. Классно, когда команда развивает свой проект и не зависит от государства, – сказал полузащитник «Балтики» и воспитанник «Краснодара ».