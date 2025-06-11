Инвестор «Вислы» умер, подавившись едой в ресторане. Американский бизнесмен польского происхождения Кокосинский должен был вложить в клуб 5 млн евро
Инвестор «Вислы» умер, подавившись едой в ресторане.
Американский бизнесмен польского происхождения Томас Кокосинский умер 10 июня. Он должен был инвестировать в «Вислу» 5 миллионов евро, сделка находилась на финальной стадии, первый миллион должен был поступить на счет клуба в ближайшие дни.
Как сообщает Gazeta Krakowska, 4 июня Кокосинский подавился едой в краковском ресторане и потерял сознание. Главу компании Metalogic Industries, специализирующейся на металлообработке, доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Во вторник Томаса отключили от системы жизнеобеспечения из-за необратимого нарушения функций мозга.
«Висла» заняла 4-е место во втором дивизионе чемпионата Польши-2024/25.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Gazeta Krakowska
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