  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Инвестор «Вислы» умер, подавившись едой в ресторане. Американский бизнесмен польского происхождения Кокосинский должен был вложить в клуб 5 млн евро
17

Инвестор «Вислы» умер, подавившись едой в ресторане. Американский бизнесмен польского происхождения Кокосинский должен был вложить в клуб 5 млн евро

Инвестор «Вислы» умер, подавившись едой в ресторане.

Американский бизнесмен польского происхождения Томас Кокосинский умер 10 июня. Он должен был инвестировать в «Вислу» 5 миллионов евро, сделка находилась на финальной стадии, первый миллион должен был поступить на счет клуба в ближайшие дни.

Как сообщает Gazeta Krakowska, 4 июня Кокосинский подавился едой в краковском ресторане и потерял сознание. Главу компании Metalogic Industries, специализирующейся на металлообработке, доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Во вторник Томаса отключили от системы жизнеобеспечения из-за необратимого нарушения функций мозга.

«Висла» заняла 4-е место во втором дивизионе чемпионата Польши-2024/25.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21118 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Gazeta Krakowska
logoВисла Краков
происшествия
бизнес и маркетинг
деньги
еда
logoвысшая лига Польша
logoД2 Польша
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы в сезоне-2024/25 – 35 691 зритель за матч в среднем. «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 5-й, «Ротор» – 15-й (Metaratings)
13229 мая, 11:18
Лига конференций. Раунд плей-офф. «Челси» прошел «Серветт», «Фиорентина» выбила «Академию Пушкаша», «Бетис» победил «Кривбасс», «Астана» разгромила «Бранн»
4029 августа 2024, 21:49
Главные новости
Никитин ушел из «Локомотива», «Сити» купил Рейндерса, «Витязь» готовится к банкротству, Макар выиграл «Норрис», конфликт Дьокереша и «Спортинга», Лички в ЦСКА не будет и другие новости
39 минут назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии
1852 минуты назад
«Галатасарай» объявил о переговорах с Сане. Вингер прибыл в Стамбул
1559 минут назадФото
Окишор о занятиях с психологом: «Чувствую, что стал другим человеком. Более осознанно проживаю жизнь. Всем рекомендую, мне это очень помогает»
4сегодня, 05:00
Шалимов останется в «Факеле»: «Задача — возвращение в РПЛ»
10сегодня, 04:35
Филиппо Индзаги покинет «Пизу» после выхода в Серию А и возглавит «Палермо»
22сегодня, 03:37
Сильянов об интересе «Зенита» и «Динамо»: «Не было окончательного предложения, чтобы перейти. Доволен, что продлил соглашение с «Локо»
4сегодня, 02:59
Окишор о Дзюбе: «Великий игрок и очень сильная личность. Только сильный может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел»
10сегодня, 02:44
Дешаму предлагают возглавить саудовский клуб после ЧМ-2026
2сегодня, 02:32
Личка отказал ЦСКА и решил рассматривать варианты в Европе. Тренер не планирует работать в России в ближайшее время («Чемпионат»)
64вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
Олег Романцев: «Зная порядочность Семака, не удивился его словам о чемпионстве «Краснодара». Это комплимент джентльмена и проявление тренерской этики»
3 минуты назад
Сильянов о любимых игроках: «В детстве ориентировался на Роналду. Сейчас нравится, как играет Нуну Мендеш»
225 минут назад
Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. «Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче
37 минут назад
Гладилин о Комличенко в «Локо»: «Должен стать одним из лидеров и начать забивать. У него на сто процентов будет место в старте»
3сегодня, 04:47
«Динамо» не ведет переговоров по Зайнутдинову («СЭ»)
сегодня, 04:22
Осинькин о предложениях: «Очень много команд связались со мной, «Пари НН» не единственная. Это должен быть проект с возможностями для развития»
5сегодня, 03:55
Ибишев об усилении «Ахмата» для борьбы за места вверху: «Нужны трансферы в первую очередь – 5-6 игроков»
сегодня, 03:19
Хубулов возвращается в «Крылья» из аренды в «Акроне». У хавбека 5 голов в 24 матчах РПЛ
сегодня, 02:15
Эйнджел Гомес переходит в «Марсель» из «Лилля» свободным агентом. У хавбека 2+1 в 20 играх сезона
2сегодня, 01:57
Валентин Пальцев: «Собака у нас даже диван съела. Поиграла и сжевала мой загранпаспорт. И еще он просроченный оказался»
2сегодня, 01:43