Инвестор «Вислы» умер, подавившись едой в ресторане. Американский бизнесмен польского происхождения Кокосинский должен был вложить в клуб 5 млн евро

Инвестор «Вислы» умер, подавившись едой в ресторане.

Американский бизнесмен польского происхождения Томас Кокосинский умер 10 июня. Он должен был инвестировать в «Вислу » 5 миллионов евро, сделка находилась на финальной стадии, первый миллион должен был поступить на счет клуба в ближайшие дни.

Как сообщает Gazeta Krakowska, 4 июня Кокосинский подавился едой в краковском ресторане и потерял сознание. Главу компании Metalogic Industries, специализирующейся на металлообработке, доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Во вторник Томаса отключили от системы жизнеобеспечения из-за необратимого нарушения функций мозга.

«Висла» заняла 4-е место во втором дивизионе чемпионата Польши-2024/25.