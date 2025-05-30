Кайседо – лучший игрок «Челси» в этом сезоне по версии Goal, он получил 9/10. У Палмера, Энцо и Кукурельи по 7 баллов, у Мудрика и Феликса – 2
Мойсес Кайседо признан Goal лучшим игроком «Челси» в этом сезоне.
Полузащитник получил за свою игру 9 баллов из 10 – больше всех.
Следом идут Коул Палмер, Марк Кукурелья и Энцо Фернандес – у них по семерке. Николас Джексон, Кристофер Нкунку и Джейдон Санчо получили 5, Роберт Санчес – 4. Ниже всех оценены Жоау Феликс и Михаил Мудрик – 2 балла.
Также есть три футболиста без оценок: Матис Амугу, Марк Гиу и Омари Келлимен.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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