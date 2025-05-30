Кайседо – лучший игрок «Челси» в этом сезоне по версии Goal, он получил 9/10. У Палмера, Энцо и Кукурельи по 7 баллов, у Мудрика и Феликса – 2

Мойсес Кайседо признан Goal лучшим игроком «Челси» в этом сезоне.

Полузащитник получил за свою игру 9 баллов из 10 – больше всех.

Следом идут Коул Палмер , Марк Кукурелья и Энцо Фернандес – у них по семерке. Николас Джексон, Кристофер Нкунку и Джейдон Санчо получили 5, Роберт Санчес – 4. Ниже всех оценены Жоау Феликс и Михаил Мудрик – 2 балла.

Также есть три футболиста без оценок: Матис Амугу, Марк Гиу и Омари Келлимен.