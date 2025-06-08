Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»

Харри Кейн оценил победу над сборной Андорры (1:0) в отборе ЧМ-2026.

«Это была не лучшая наша игра, но мы извлечем из нее уроки. Были хорошие моменты, но не получилось постоянно атаковать. Заработали три очка и идем дальше», – сказал капитан сборной Англии .