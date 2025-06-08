Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
Харри Кейн оценил победу над сборной Андорры (1:0) в отборе ЧМ-2026.
«Это была не лучшая наша игра, но мы извлечем из нее уроки. Были хорошие моменты, но не получилось постоянно атаковать. Заработали три очка и идем дальше», – сказал капитан сборной Англии.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2491 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости