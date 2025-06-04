«Ман Сити» купит Рейндерса у «Милана» за 70 млн евро с учетом бонусов

Тейани Рейндерс перейдет в «Манчестер Сити».

Английский клуб достиг договоренности с «Миланом » о трансфере 26-летнего полузащитника за 70 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает Sky Sport.

Эта продажа может стать рекордной итальянского клуба. В данный момент самым дорогим игроком в истории «россонери» является Кака, который перешел в «Реал» за 67 млн евро в 2009 году.

В минувшем сезоне Серии А Рейндерс провел 37 матчей, отличившись 10 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .