«Ман Сити» купит Рейндерса у «Милана» за 70 млн евро с учетом бонусов
Тейани Рейндерс перейдет в «Манчестер Сити».
Английский клуб достиг договоренности с «Миланом» о трансфере 26-летнего полузащитника за 70 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает Sky Sport.
Эта продажа может стать рекордной итальянского клуба. В данный момент самым дорогим игроком в истории «россонери» является Кака, который перешел в «Реал» за 67 млн евро в 2009 году.
В минувшем сезоне Серии А Рейндерс провел 37 матчей, отличившись 10 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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