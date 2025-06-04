Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Лига 1 находится на том же уровне, что и АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига. Наши клубы обыграли «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», «Сити»… Что это значит?»

Президент «ПСЖ» уверен, что Лига 1 не уступает другим топ-чемпионатам.

31 мая парижский клуб стал победителем Лиги чемпионов, разгромив «Интер» в финале турнира – 5:0.

«Я хотел бы сказать кое-что очень важное: давайте забудем об эго, давайте откроем новую главу, новую страницу французского футбола. Я уверен, мы проделали великолепную работу.

Я разговаривал со многими игроками из Премьер-лиги, Серии А, чемпионатов Испании, Германии… Наш чемпионат находится на том же уровне, французские клубы обыграли «Реал », «Барселону», «Ливерпуль », «Сити »… Что это значит?» – сказал Нассер Аль-Хелайфи во время презентации титула Лиги чемпионов в штаб-квартире Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).