Малафеев и гимнастка Шкатова ждут сына – они узнали пол ребенка во время церемонии с фейерверком на «Петровском». У вратаря уже есть трое детей от прошлых браков
У Вячеслава Малафеева родится четвертый ребенок.
Бывший вратарь «Зенита» и его супруга, гимнастка Ангелина Шкатова, выложили видео со стадиона «Петровский» – там они узнали пол будущего ребенка. В ролике Шкатова бьет по воротам Малафеева. после чего запускается голубой фейерверк – это означает, что у пары будет мальчик.
«Стадион «Петровский» помнит громкие матчи и большие победы. А теперь – и момент, самый личный и самый важный», – подписали видео супруги.
24-летняя чемпионка мира впервые станет матерью. У 45-летнего экс-футболиста есть трое детей от двух предыдущих браков.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Life
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