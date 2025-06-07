Малафеев и гимнастка Шкатова ждут сына – они узнали пол ребенка во время церемонии с фейерверком на «Петровском». У вратаря уже есть трое детей от прошлых браков

У Вячеслава Малафеева родится четвертый ребенок.

Бывший вратарь «Зенита» и его супруга, гимнастка Ангелина Шкатова, выложили видео со стадиона «Петровский» – там они узнали пол будущего ребенка. В ролике Шкатова бьет по воротам Малафеева . после чего запускается голубой фейерверк – это означает, что у пары будет мальчик.

«Стадион «Петровский» помнит громкие матчи и большие победы. А теперь – и момент, самый личный и самый важный», – подписали видео супруги.

24-летняя чемпионка мира впервые станет матерью. У 45-летнего экс-футболиста есть трое детей от двух предыдущих браков.