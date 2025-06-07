В новом контракте Батракова есть отступные только для иностранных клубов – 20 млн евро

В новом контракте Алексея Батракова прописаны отступные.

По данным «Матч ТВ », прописана фиксированная сумма отступных, но только для иностранных клубов, которая составляет 20 млн евро. Для российских команд суммы выкупа в контракте не предусмотрено.

В предыдущей версии контракта игрока данного пункта не было. При этом фактически выкуп предусматривался – через штраф, который сторона игрока должна была выплатить «Локомотиву» в случае одностороннего расторжения контракта. Штраф составлял 20 млн евро.

Батраков в сезоне‑2024/25 провел за «Локо » 37 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей.