Виктор Мелехин: «Бонифасе – не обычный футболист, чувствовалась опасность. Но у нашей обороны и команды получилось неплохо его закрыть»

Виктор Мелехин высказался относительно игры против Виктора Бонифасе.

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче. Виктор Бонифасе , представляющий «Байер », провел 61 минуту на поле.

«Бонифасе – не обычный футболист. Это хороший нападающий, от которого чувствовалась опасность. Когда он был в штрафной, с ним нужно было внимательно играть.

Думаю, у нашей обороны и в целом команды получилось неплохо закрыть его», – сказал защитник сборной России Виктор Мелехин.

Батраков о Бонифасе: «Не увидел чего-то сверхъестественного. Нигерия – хорошая и интересная сборная, но опять же – не увидел чего-то сверхъестественного»

Круговой о матче с Нигерией: «Бонифасе не впечатлил – не было даже моментов. В первом тайме подача была, животом принял, а мяч от него отскочил»