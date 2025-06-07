Виктор Мелехин: «Бонифасе – не обычный футболист, чувствовалась опасность. Но у нашей обороны и команды получилось неплохо его закрыть»
Виктор Мелехин высказался относительно игры против Виктора Бонифасе.
Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче. Виктор Бонифасе, представляющий «Байер», провел 61 минуту на поле.
«Бонифасе – не обычный футболист. Это хороший нападающий, от которого чувствовалась опасность. Когда он был в штрафной, с ним нужно было внимательно играть.
Думаю, у нашей обороны и в целом команды получилось неплохо закрыть его», – сказал защитник сборной России Виктор Мелехин.
Батраков о Бонифасе: «Не увидел чего-то сверхъестественного. Нигерия – хорошая и интересная сборная, но опять же – не увидел чего-то сверхъестественного»
Круговой о матче с Нигерией: «Бонифасе не впечатлил – не было даже моментов. В первом тайме подача была, животом принял, а мяч от него отскочил»
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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