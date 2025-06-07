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Сафонов о «ПСЖ»: «Тяжеловато в плане уверенности. Стоит ли уходить в аренду из самого сильного клуба мира? Это дискуссионный вопрос. Устраивает ли меня мое положение? Нет»

Матвей Сафонов порассуждал на тему ухода из «ПСЖ» на правах аренды.

– Чувствуете, что не хватает практики?

– Если играешь постоянно, то есть уверенность, ты в тонусе. Для меня немного тяжеловато в плане уверенности. 2-3 матча за месяц, нужно выйти и сыграть. А до этого я был основным в «Краснодаре». В моей футбольной карьере немножко сильно поменялась ситуация.

Мне нужно находить способы всегда быть в тонусе. Это большой опыт для меня. Я не был в такой ситуации – когда постоянно второй вратарь. Новый опыт. Вижу в этом только возможности для развития.

– Не думали об аренде из-за игровой практики?

– Можно говорить об аренде только тогда, когда этого захочет клуб. Я неконфликтный человек. Если мне говорят, что довольны, и нет конфликтов и разногласий, то какой смысл говорить об аренде?

Практику я получаю. Я сыграл 16 матчей, в аренде – 30. Это тяжелый вопрос.

Мы доказали, что «ПСЖ» – самый сильный клуб мира на сегодняшний день. Стоит ли уходить в аренду из самого сильного клуба мира? Это дискуссионный вопрос.

Устраивает ли меня мое положение? Нет. Но только в моих силах его поменять, – передает корреспондент Спортса” Ярослав Сусов слова голкипера сборной России.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2145 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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