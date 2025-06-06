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  • «Бавария» интересовалась Эстевом. Защитника «Бернли» может подписать «Кристал Пэлас», «Эвертон» также претендует на трансфер (L’Équipe)
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«Бавария» интересовалась Эстевом. Защитника «Бернли» может подписать «Кристал Пэлас», «Эвертон» также претендует на трансфер (L’Équipe)

Максим Эстев привлек интерес «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Баварии».

По данным L’Équipe, после успешного сезона с «Бернли» в Чемпионшипе защитник может покинуть английский клуб.

23-летний француз, чей контракт истекает в 2029 году, находится в списках кандидатов нескольких европейских клубов. Так, «Кристал Пэлас», получивший право на участие в Лиге Европы после победы в Кубке Англии, сделал игрока приоритетным кандидатом в оборону. «Эвертон» также высказывал настойчивый интерес в последние дни.

В меньшей степени интерес проявила «Бавария». Венсан Компани, который руководил «Бернли» во второй половине сезона-2023/2024, напрямую общался с футболистом. Мюнхенский клуб на данный момент ожидает, что к нему обратятся по поводу трансфера Ким Мин Чжэ. Корейский защитник входил в планы «ПСЖ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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