«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек ЦСКА Дуду о странах

Дуду сравнил уровень безопасности в Москве и Сан-Паулу.

– Есть ли в России то, чего вам не хватает в Бразилии?

– Недавно как раз обсуждали с женой, насколько же в России безопасно. В Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя тут же ограбят. Даже днем.

В фавелах, кстати, безопаснее – там свое сообщество, люди друг друга не трогают. Но в городе – каждый сам за себя.

– Какой город выбрали бы для жизни: Москву или Сан-Паулу?

– Сейчас выбрал бы Москву, – сказал бывший полузащитник ЦСКА Дуду.

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Он провел 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.