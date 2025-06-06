«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек ЦСКА Дуду о странах
Дуду сравнил уровень безопасности в Москве и Сан-Паулу.
– Есть ли в России то, чего вам не хватает в Бразилии?
– Недавно как раз обсуждали с женой, насколько же в России безопасно. В Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя тут же ограбят. Даже днем.
В фавелах, кстати, безопаснее – там свое сообщество, люди друг друга не трогают. Но в городе – каждый сам за себя.
– Какой город выбрали бы для жизни: Москву или Сан-Паулу?
– Сейчас выбрал бы Москву, – сказал бывший полузащитник ЦСКА Дуду.
Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Он провел 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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