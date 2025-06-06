Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»

Андреа Пирло назвал похожих на него действующих игроков.

– Вы определили роль глубокого плеймейкера. Какие-нибудь нынешние игроки напоминают вам себя?

– Да, есть несколько игроков, которые приходят на ум. Френки де Йонг из «Барселоны» обладает похожей способностью контролировать игру из глубины благодаря своим точным передачам и видению поля.

Хакан Чалханоглу из «Интера » также впечатляет своими техническими навыками и пониманием игры.

Иначе, но все же примечательно, выглядит Николо Ровелла из «Лацио », который демонстрирует великолепный игровой интеллект, – сказал экс-полузащитник сборной Италии в интервью MightyTips.