Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
Андреа Пирло назвал похожих на него действующих игроков.
– Вы определили роль глубокого плеймейкера. Какие-нибудь нынешние игроки напоминают вам себя?
– Да, есть несколько игроков, которые приходят на ум. Френки де Йонг из «Барселоны» обладает похожей способностью контролировать игру из глубины благодаря своим точным передачам и видению поля.
Хакан Чалханоглу из «Интера» также впечатляет своими техническими навыками и пониманием игры.
Иначе, но все же примечательно, выглядит Николо Ровелла из «Лацио», который демонстрирует великолепный игровой интеллект, – сказал экс-полузащитник сборной Италии в интервью MightyTips.
Опубликовано: Полина Антохина
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