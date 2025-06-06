Рекордсмен «Сочи» по числу матчей и ассистов Бурмистров завершил карьеру в 35 лет

Никита Бурмистров завершил карьеру.

Матч с «Пари НН» (3:1) стал для 35-летнего полузащитника «Сочи» последним в карьере.

Бурмистров – рекордсмен сочинцев по числу сыгранных матчей и количеству голевых передач.

В общей сложности на его счету 177 матчей за клуб, в которых он забил 17 голов и отдал 28 голевых передач. С «Сочи » он завоевал серебряные медали РПЛ и Первой лиги.

По ходу карьеры Бурмистров также выступал за ЦСКА, «Краснодар», «Анжи», «Амкар», «Урал», тульский «Арсенал» и др.