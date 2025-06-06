Вахания хотел бы попробовать себя в Серии А: «Не совсем аутсайдер, но команда из середины таблицы – почему нет? Надо выйти на сильный уровень в РПЛ»
Илья Вахания ответил на вопрос относительно желания поиграть в Европе.
– Когда есть интерес от топ-клубов, игроков любят спрашивать про Европу. Ты сам не задумывался?
– Пока надо выйти на топовый уровень в России, а дальше уже можно смотреть. Но, конечно, в Европе в перспективе хотелось бы попробовать свои силы.
– Есть какие-то у тебя пожелания? Где себя видишь?
– Наверное, Италия какая-нибудь. Что-то такое.
Не совсем аутсайдер, но команда из середины таблицы – почему нет? Это было бы очень интересно – когда-нибудь попробовать себя на этом уровне.
Но, повторюсь, пока рано об этом говорить. Надо проявить себя и выйти на стабильно сильный уровень в Премьер-лиге, – сказал защитник «Ростова» Илья Вахания.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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