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Агент Макарова: «Зимой был вариант в Турции, но клуб не успел освободить место под Дениса. Мы и сейчас общаемся с зарубежными командами, но мыслей уходить из «Динамо» нет»

Агент Дениса Макарова рассказал о сорвавшемся переходе игрока в турецкий клуб.

«Был вариант в Суперлиге прошлой зимой. Дениса хотели взять в аренду с правом выкупа. Но у этого клуба не было свободного заявочного места. Чтобы взять Макарова, им нужно было отцепить одного футболиста.

Клуб долго думал, а когда спохватился, времени до закрытия окна почти не оставалось – просто не успели освободить место под Дениса. Мы и сейчас общаемся в том числе с зарубежными клубами, из той же Турции. Но мыслей уходить из «Динамо» у нас нет», – сказал агент Алексей Бобырь. 

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Макаров сыграл 11 матчей и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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