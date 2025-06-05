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Женская сборная Финляндии по ошибке вызвала бывшую 51-летнюю футболистку. Руусканен пошутила, что готова приехать: «Играю в любительской лиге, чувствую себя хорошо»

Женская сборная Финляндии по ошибке вызвала бывшую 51-летнюю футболистку.

При представлении заявки на сбор тренер Оути Сааринен ошибочно включила в команду бывшую футболистку Стину Руусканен вместо 23-летней однофамилицы – защитницы «Юргордена» Нанне Руусканен.

Женщина, получившая вызов спустя 29 лет после того, как сыграла 2 матча за Финляндию на взрослом уровне, восприняла путаницу с юмором.

«Я определенно готова, если вызов поступит! Еще вчера я играла в матче любительской лиги... Так что я хорошо ощущаю себя в игре», – рассказала Стину в разговоре с финской газетой Ilta-Sanomat.

Тренер сборной позднее извинилась за то, что 23-летняя Руусканен не сможет сыграть против сборной Сербии, так как ошибка была обнаружена только после завершения срока подачи заявок.

«Нанне, конечно, была расстроена, но восприняла новость очень хорошо, учитывая обстоятельства.

Я очень сожалею об ошибке», – сказала Сааринен в заявлении Финской футбольной ассоциации.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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