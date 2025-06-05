«Атлетико» не продаст Альвареса, несмотря на интерес «Барсы» и «Арсенала». Отступные форварда – 500 млн евро

«Атлетико» не намерен продавать Хулиана Альвареса.

Как пишет Marca, в мадридском клубе знают об интересе «Барселоны» и «Арсенала » к 25-летнему нападающему, но сохраняют спокойствие относительно его будущего. Там уверены, что аргентинец счастлив в своей нынешней команде.

«Атлетико » не планирует обсуждать продажу Альвареса , а сумма отступных, указанная в его контракте, составляет 500 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги Хулиан провел 37 матчей, отличившись 17 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .