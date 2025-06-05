МИД Узбекистана рекомендовал фанатам воздержаться от поездки на матч против ОАЭ: «Органы безопасности аэропортов страны уже применяют ограничительные меры, возможны случаи депортации»

МИД Узбекистана не рекомендует фанатам ехать на игру против ОАЭ.

Команды встретятся 5 июня в Абу-Даби в 9-м туре отбора на ЧМ-2026, Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» покажут матч в прямом эфире. Начало в 19:30 по московскому времени, прокомментируют Вадим Лукомский и Григорий Твалтвадзе.

Перед игрой МИД Узбекистана выпустил официальное заявление, в котором попросил болельщиков воздержаться от поездки. В ОАЭ у граждан Узбекистана могут возникнуть проблемы, вероятно, из-за ожесточенного конфликта двух преступных группировок с участием граждан страны, который произошел в апреле в Дубае.

Лидер одной из них погиб из-за ножевого ранения, арестовали 15 человек. Медиа писали, что после этого начались проблемы у других граждан Узбекистана: некоторым отказывали во въезде в страну. Кроме того, по информации журналиста Азамата Умарова, гостям запретили проносить на стадион любую футбольную атрибутику: мегафоны, флаги, барабаны и прочее.

«Органы безопасности аэропортов ОАЭ уже начали применять ограничительные меры, в подобных обстоятельствах возможны случаи депортации граждан Узбекистана. Рекомендуется временно воздержаться от организации и продвижения пакетных туров в ОАЭ на период проведения матча, чтобы предотвратить возможные негативные последствия и обеспечить безопасность граждан», – говорится в сообщении МИД Узбекистана.

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