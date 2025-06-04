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Бышовец о победе ЦСКА в Кубке России: «Не думаю, что это большое достижение. «Краснодар» лучший на длинной дистанции в чемпионате»

Анатолий Бышовец не считает победу ЦСКА в Кубке России серьезным достижением.

В Суперфинале FONBET Кубка России армейцы обыграли «Ростов» в серии пенальти (4:3, основное время – 0:0).

–  Недавно произошло большое событие – победа ЦСКА в Кубке России. Как оцените достижение армейцев?

–  Мне кажется, что шансы против «Ростова» были практически равны. По ходу игры инициатива переходила от одной команды к другой. Ростовчане играли с оглядкой на оборону, но были достаточно активными, в каких-то эпизодах выглядели даже быстрее ЦСКА. Подтверждением сказанного стала серия пенальти.

Перед матчем мне казалось, что опыт игроков команды армейцев, наверное, скажется на окончательном результате, что, собственно, и произошло. С другой стороны, не думаю, что это большое достижение. Хотя, конечно, приятно победить и положить в копилку очередной кубок.

–  Почему считаете, что это не большое достижение?

–  Есть один большой результат, которого добился «Краснодар». Эта команда – лучшая на длинной дистанции в чемпионате. Поэтому, как я понимаю, задача быть первым и лучшим – это достижение. Что касается Кубка, думаю, что это тоже достижение, но ЦСКА не лучшая команда, – сказал бывший тренер сборной России.

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoFONBET Кубок России
logoАнатолий Бышовец
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