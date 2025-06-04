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Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»

Президент «ПСЖ» заявил, что победа в ЛЧ – успех всего французского футбола.

«Вся семья французского футбола работала ради этого триумфа, не только «ПСЖ». Мы представляем и защищаем французские клубы – это очень важно для нас.

Когда я слышу, как УЕФА поздравляет игроков «Бреста» с их великолепной кампанией в Европе – я горжусь. Когда я вижу, как «Лион» выходит в четвертьфинал Лиги Европы – я горжусь. Когда «Лилль» обыгрывает «Реал Мадрид» или «Монако» побеждает «Барселону» – это успех всех французских клубов, всего французского футбола.

Мы никогда не отказывались от цели выиграть этот трофей. Мы победили благодаря великолепному тренеру, отличному спортивному директору, выдающимся игрокам, но самое главное – мы сумели играть как команда. Именно это стало основной причиной нашей победы. И если я это говорю, то лишь для того, чтобы попросить всех вас работать вместе.

Если мы хотим достичь поставленных целей, мы должны забыть о политике, отложить в сторону эго и работать вместе – лига, Министерство спорта, весь французский футбол должен объединиться ради общего успеха. Я хочу поблагодарить Лигу, хочу поблагодарить клубы, которые согласились перенести наши матчи, чтобы мы не играли каждые три дня», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи. 

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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