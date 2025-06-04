Мартинеса могут уволить, если Португалия проиграет Германии. Моуринью и Жезуш будут кандидатами на пост тренера в таком случае

Роберто Мартинесу грозит увольнение из сборной Португалии.

Главного тренера португальской команды могут отправить в отставку в случае поражения от сборной Германии в полуфинале Лиги наций, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Record. Этот матч состоится сегодня, 4 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Если Мартинес будет уволен, главными кандидатами на должность в национальной команде будут Жозе Моуринью, возглавляющий «Ференбахче», и работавший в «Аль-Хилале» Жорже Жезуш.

Отмечается, что турецкий клуб поддерживает Моуринью, несмотря на то, что команда не завоевала ни одного трофея в минувшем сезоне. У самого тренера при этом сохраняется желание поработать в сборной.

Источники, близкие к Мартинесу, заявили, что испанский специалист полностью сосредоточен на подготовке к предстоящим матчам и не обращает внимания на слухи.

Мартинес о Моуринью в сборной Португалии: «Могу сказать, что сосредоточен на ЧМ-2026. Остальное – шум»