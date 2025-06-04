«Динамо» подпишет Кокарева с высокой долей вероятности. Клуб почти договорился с вратарем «Химок» (Sport Baza)
Никита Кокарев может продолжить карьеру в «Динамо».
Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, вратарь «Химок» с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб. Бело-голубые уже почти договорились с 22-летним игроком.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Кокарев провел 21 матч и пропустил 35 голов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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