«Динамо» подпишет Кокарева с высокой долей вероятности. Клуб почти договорился с вратарем «Химок» (Sport Baza)

Никита Кокарев может продолжить карьеру в «Динамо».

Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, вратарь «Химок» с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб. Бело-голубые уже почти договорились с 22-летним игроком.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Кокарев провел 21 матч и пропустил 35 голов.