«Хоффенхайм» бесплатно подписал лучшего бомбардира «Кельна» Лемперле

Тим Лемперле стал игроком «Хоффенхайма».

Немецкий клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 23-летним нападающим. Он присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из «Кельна».

Лемперле забил 10 голов в минувшем сезоне второго дивизиона Германии, разделив с Дэмионом Даунсом первое место в списке лучших бомбардиров «козлов». Его статистику можно найти здесь .

Фанаты сломали нос лучшему бомбардиру «Кельна» Лемперле после мероприятия «Дневная пьянка». Тим может пропустить последний тур второй Бундеслиги – клуб борется за повышение в классе