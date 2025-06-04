«Хоффенхайм» бесплатно подписал лучшего бомбардира «Кельна» Лемперле
Тим Лемперле стал игроком «Хоффенхайма».
Немецкий клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 23-летним нападающим. Он присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из «Кельна».
Лемперле забил 10 голов в минувшем сезоне второго дивизиона Германии, разделив с Дэмионом Даунсом первое место в списке лучших бомбардиров «козлов». Его статистику можно найти здесь.
Фанаты сломали нос лучшему бомбардиру «Кельна» Лемперле после мероприятия «Дневная пьянка». Тим может пропустить последний тур второй Бундеслиги – клуб борется за повышение в классе
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Хоффенхайма»
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