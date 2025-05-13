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  • Фанаты сломали нос лучшему бомбардиру «Кельна» Лемперле после мероприятия «Дневная пьянка». Тим может пропустить последний тур второй Бундеслиги – клуб борется за повышение в классе
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Фанаты сломали нос лучшему бомбардиру «Кельна» Лемперле после мероприятия «Дневная пьянка». Тим может пропустить последний тур второй Бундеслиги – клуб борется за повышение в классе

Болельщики «Кельна» побили игрока своей команды.

В субботу игроки и члены тренерского штаба клуба второй Бундеслиги собрались вместе, чтобы посмотреть матчи своих конкурентов по турнирной таблице, «Эльфсберга» и «Падерборна». Если бы эти команды потеряли очки, «Кельн» досрочно добился бы повышения в классе, но в итоге этого не произошло. 

Несмотря на это, футболисты продолжали вечеринку, некоторые из них не ложились спать всю ночь. Их видели в городе в 6 утра. 

В воскресенье нападающий «Кельна» Тим Лемперле отправился на теплоход Roxy, где в баре Aqua проходило мероприятие под названием Daydrinking («Дневная пьянка»). В течение дня и вечера у Лемперле возникали конфликты с несколькими болельщиками команды. Они просили его вести себя более сдержанно, на что футболист отвечал «высокомерно и легкомысленно», пишет Express.de.

Лемперле вечером покинул судно, и в этот момент на него напали – с фанатом, который ранее поссорился с Тимом, были еще двое мужчин.  Один из них ударил форварда кулаком, причинив ему травмы лица и сломав нос. В полиции подтвердили, что получили обращение в связи с этим инцидентом и ведут расследование. 

В последнем туре второй Бундеслиги «Кельн» встретится с «Кайзерслаутерном». Для повышения в классе «козлам» нужно набрать одно очко. Спортивный директор клуба Томас Кесслер сообщил, что Лемперле, вероятно, пропустит этот матч.

«Мы знаем об инциденте. Тим подвергся физическому нападению вечером в воскресенье и получил травмы лица. Исходя из текущей информации, маловероятно, что он сможет сыграть в следующее воскресенье», – сказал Кесслер.

Тим Лемперле забил 10 голов в текущем сезоне второго дивизиона Германии, он делит с Дэмионом Даунсом первое место в списке лучших бомбардиров команды. По окончании сезона немец перейдет в «Хоффенхайм» на правах свободного агента. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Express
происшествия
logoД2 Германия
logoКельн
болельщики
logoТим Лемперле
logoКайзерслаутерн
алкоголь и спорт
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