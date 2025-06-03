ЦСКА, «Динамо», «Партизан» и ОФК разыграют Братский кубок в Москве с 30 июня по 5 июля

ЦСКА, «Динамо» и сербские клубы снова сыграют в Братском кубке.

«BetBoom Братский Кубок – снова в Москве!🏆

С 30 июня по 5 июля в столице пройдет ставший традиционным братский турнир с участием ПФК ЦСКА , «Динамо», «Партизана » и ОФК 🇷🇺🤝🇷🇸.

Наши игры с белградскими командами пройдут на родной «ВЭБ Арене » 1 и 5 июля соответственно 🔜», – сказано в заявлении ЦСКА.

«Динамо» сыграет на «ВТБ Арене» с ОФК 30 июня и с «Партизаном» – 4 июля.

Напомним, ЦСКА выиграл Братский кубок в 2024 году.