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Капитан «Оренбурга» Малых объявил об уходе из клуба. Защитник выступал за команду с 2010 года

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых объявил об уходе из клуба.

36-летний защитник выступал за команду с 2010 года. В составе «Оренбурга» он провел 395 матчей.

– Мой контракт с «Оренбургом» закончился. Лично с руководством встретиться не удалось, но мы поговорили по телефону с президентом, спортивным директором, они дали понять, что в команде в любом случае остается главный тренер [Владимир Слишкович], у него свои взгляды на построение команды. Пришли к выводу, что не будем продолжать наше сотрудничество.

– Что дальше?

– Пока ничего, приехал домой, отдыхаю. У меня нет никаких претензий к руководству и клубу. Пожелали друг другу удачи, тепло поговорили. Если бы у «Оренбурга» была более спокойная концовка сезона, могли бы устроить проводы, но всем нам было не до этого, мы решали задачу сохранения места в РПЛ, бились до последнего.

– В будущем окажетесь в структуре клуба?

– Не обсуждали это. Но если такой вариант предоставится, буду только рад.

– Карьеру завершаете или нет?

– Ничего конкретного сказать не могу. Возможно, будут варианты еще поиграть, – сказал Малых.

По итогам сезона-2024/25 «Оренбург» вылетел из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу, заняв предпоследнее место в таблице Премьер-лиги.

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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