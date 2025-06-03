Татьяна Куртукова исполнит песню «Матушка» перед матчем Россия – Нигерия в «Лужниках»

Татьяна Куртукова исполнит песню «Матушка» перед матчем сборных России и Нигерии.

Товарищеский матч состоится 6 июня на стадионе «Лужники». Начало – в 20:00 по московскому времени.

«6 июня всем стадионом вместе с Татьяной Куртуковой споем народный хит «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия в «Лужниках», – говорится в сообщении пресс-службы российской сборной.