Татьяна Куртукова исполнит песню «Матушка» перед матчем Россия – Нигерия в «Лужниках»
Татьяна Куртукова исполнит песню «Матушка» перед матчем сборных России и Нигерии.
Товарищеский матч состоится 6 июня на стадионе «Лужники». Начало – в 20:00 по московскому времени.
«6 июня всем стадионом вместе с Татьяной Куртуковой споем народный хит «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия в «Лужниках», – говорится в сообщении пресс-службы российской сборной.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал сборной России по футболу
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