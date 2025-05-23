«Бавария» контактирует с Леау из «Милана», но Митома из «Брайтона» интересует ее больше

«Бавария» заинтересована в подписании Рафаэла Леау.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы внимательно изучают кандидатуру вингера «Милана ». У спортивного директора Макса Эберля хорошие отношения с Жорже Мендешем, агентом футболиста, они контактируют и обсуждают возможный переход 25-летнего португальца.

Также в число основных претендентов на усиление левого фланга атаки входит Каору Митома из «Брайтона ». В списке целей он стоит выше Леау .