«Бавария» контактирует с Леау из «Милана», но Митома из «Брайтона» интересует ее больше
«Бавария» заинтересована в подписании Рафаэла Леау.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы внимательно изучают кандидатуру вингера «Милана». У спортивного директора Макса Эберля хорошие отношения с Жорже Мендешем, агентом футболиста, они контактируют и обсуждают возможный переход 25-летнего португальца.
Также в число основных претендентов на усиление левого фланга атаки входит Каору Митома из «Брайтона». В списке целей он стоит выше Леау.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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