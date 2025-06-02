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Ребенок взял интервью у игроков после матча «Череповец» – «Леон Сатурн». Вероятно, это акция в честь Дня защиты детей

Ребенок провел флэш-интервью после матча «Череповец» – «Леон Сатурн».

Команды встречались в 10-м туре группы 2 LEON Второй лиги Б, игра закончилась со счетом 4:2 в пользу клуба из Раменского.

После матча интервью у игроков «Леон Сатурн» и «Череповец» взял воспитанник спортивной школы «Череповец» Савелий Колобов. Вероятно, это связано с тем, что 1 июня отмечался Международный день защиты детей.

Первым отвечал защитник «Сатурна» Юрий Коледин.

– Что вы ели перед игрой?

– Макароны, курицу, еще сыра добавил и компотик.

– Почему вы выиграли?

– Потому что мы были сильнее, пропустили ненужные голы, к сожалению, но, повторюсь, были намного сильнее и во всех параметрах игры превосходили соперника.

– Как будете отмечать победу?

– Никак, в поезде будем отдыхать, спать, да и выходной впереди предстоит. Думаю, все разъедемся по домам и побудем с родными.

– Что хуже: потерять любимую машинку или проиграть сегодня?

– Даже не знаю. Наверное, проиграть сегодня.

Потом к микрофону подошел полузащитник «Череповца» Максим Андреев.

– Почему вы проиграли?

– К сожалению, команда соперника забила четыре, мы – два. Поэтому, к сожалению, так получилось, что проиграли.

– Чья форма вам больше нравится?

– Наша форма самая лучшая.

– Что кушали перед игрой?

– Салат и курицу.

– Хотели бы вернуться в детство?

– Конечно.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
logoЛеон Сатурн
logoЧереповец
logoЮрий Коледин
logoМаксим Андреев
logoВторая лига Б
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