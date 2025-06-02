Ребенок взял интервью у игроков после матча «Череповец» – «Леон Сатурн». Вероятно, это акция в честь Дня защиты детей
Команды встречались в 10-м туре группы 2 LEON Второй лиги Б, игра закончилась со счетом 4:2 в пользу клуба из Раменского.
После матча интервью у игроков «Леон Сатурн» и «Череповец» взял воспитанник спортивной школы «Череповец» Савелий Колобов. Вероятно, это связано с тем, что 1 июня отмечался Международный день защиты детей.
Первым отвечал защитник «Сатурна» Юрий Коледин.
– Что вы ели перед игрой?
– Макароны, курицу, еще сыра добавил и компотик.
– Почему вы выиграли?
– Потому что мы были сильнее, пропустили ненужные голы, к сожалению, но, повторюсь, были намного сильнее и во всех параметрах игры превосходили соперника.
– Как будете отмечать победу?
– Никак, в поезде будем отдыхать, спать, да и выходной впереди предстоит. Думаю, все разъедемся по домам и побудем с родными.
– Что хуже: потерять любимую машинку или проиграть сегодня?
– Даже не знаю. Наверное, проиграть сегодня.
Потом к микрофону подошел полузащитник «Череповца» Максим Андреев.
– Почему вы проиграли?
– К сожалению, команда соперника забила четыре, мы – два. Поэтому, к сожалению, так получилось, что проиграли.
– Чья форма вам больше нравится?
– Наша форма самая лучшая.
– Что кушали перед игрой?
– Салат и курицу.
– Хотели бы вернуться в детство?
– Конечно.