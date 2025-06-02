Мусаев о том, чем финал Кубка России круче финала ЛЧ: «Это русский финал. Я в этом участвовал»
Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев сравнил финалы Лиги чемпионов и Кубка России.
В субботу «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов. В воскресенье ЦСКА победил «Ростов» (0:0, пенальти – 4:3) в суперфинале FONBET Куба России.
– Финал Лиги чемпионов вчера смотрел, да, конечно.
– Чем Суперфинал Кубка круче финала ЛЧ «ПСЖ» – «Интер»?
– Потому что это русский финал. Я в этом участвовал, – сказал 23-летний Мусаев.
Кубок – 36-й трофей ЦСКА в истории. Надо еще три, чтобы стать первым и обогнать «Спартак»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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