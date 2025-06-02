Мусаев о том, чем финал Кубка России круче финала ЛЧ: «Это русский финал. Я в этом участвовал»

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев сравнил финалы Лиги чемпионов и Кубка России.

В субботу «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов. В воскресенье ЦСКА победил «Ростов » (0:0, пенальти – 4:3) в суперфинале FONBET Куба России .

– Финал Лиги чемпионов вчера смотрел, да, конечно.

– Чем Суперфинал Кубка круче финала ЛЧ «ПСЖ» – «Интер»?

– Потому что это русский финал. Я в этом участвовал, – сказал 23-летний Мусаев .

Кубок – 36-й трофей ЦСКА в истории. Надо еще три, чтобы стать первым и обогнать «Спартак»

Аплодирую Марко Николичу