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Мусаев о том, чем финал Кубка России круче финала ЛЧ: «Это русский финал. Я в этом участвовал»

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев сравнил финалы Лиги чемпионов и Кубка России.

В субботу «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов. В воскресенье ЦСКА победил «Ростов» (0:0, пенальти – 4:3) в суперфинале FONBET Куба России.

– Финал Лиги чемпионов вчера смотрел, да, конечно.

– Чем Суперфинал Кубка круче финала ЛЧ «ПСЖ» – «Интер»?

– Потому что это русский финал. Я в этом участвовал, – сказал 23-летний Мусаев.

Кубок – 36-й трофей ЦСКА в истории. Надо еще три, чтобы стать первым и обогнать «Спартак»

Аплодирую Марко Николичу

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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