Клиника спортивной медицины подала в суд на «Химки» из-за задолженности более 1,2 млн рублей. Дело рассмотрят в августе

Против «Химок» подали иск на сумму более 1,2 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление клиники спортивной медицины «Лужники» о взыскании с подмосковного клуба задолженности в размере 1 218 670 рублей.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 5 августа.

Ранее «Химки », занявшие 12-е место Мир РПЛ в минувшем сезоне, не получили лицензию РФС-1 из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В связи с этим клуб не сможет принять участие в следующем сезоне Премьер-лиги.