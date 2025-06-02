Клиника спортивной медицины подала в суд на «Химки» из-за задолженности более 1,2 млн рублей. Дело рассмотрят в августе
Против «Химок» подали иск на сумму более 1,2 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление клиники спортивной медицины «Лужники» о взыскании с подмосковного клуба задолженности в размере 1 218 670 рублей.
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 5 августа.
Ранее «Химки», занявшие 12-е место Мир РПЛ в минувшем сезоне, не получили лицензию РФС-1 из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В связи с этим клуб не сможет принять участие в следующем сезоне Премьер-лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости