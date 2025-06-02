«Ноттингем» хочет за 20 млн евро купить Жезуса у «Ботафого». У 24-летнего форварда 4 матча за сборную Бразилии (Бен Джейкобс)

«Ноттингем Форест» хочет купить Игора Жезуса у «Ботафого».

По информации журналиста Бена Джейкобса, стороны обсуждают возможный переход 24-летнего форварда за сумму около 20 млн евро.

Отмечается, что клубы настроены оптимистично и сделка может состояться.

В текущем сезоне Жезус провел в чемпионате Бразилии 9 матчей, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

В его активе нападающего «Ботафого » 4 матча за сборную Бразилии и один гол.