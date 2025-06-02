Министр спорта Сербии о победе ЦСКА в Кубке России: «Поздравляю Николича – так держать, как по-русски говорится. Он и Станкович – специалисты очень высокого уровня»
Министр спорта Сербии оценил работу Марко Николича и Деяна Станковича в РПЛ.
ЦСКА под руководством Николича выиграл FONBET Кубок России, обыграв «Ростов» по пенальти в Суперфинале (4:3, основное время – 0:0).
В минувшем сезоне Мир РПЛ ЦСКА занял 3-е место в таблице. «Спартак», возглавляемый Станковичем, финишировал 4-м.
«Поздравляю Марко, это высокий результат. Как говорится по-русски, так держать!
Я очень рад, что Марко и Деян Станкович работают в России. Надеюсь, что их труд высоко оценивают. Это два хороших специалиста очень высокого уровня», – сказал министр по делам молодежи и спорта Сербии Зоран Гайич.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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