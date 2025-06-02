  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министр спорта Сербии о победе ЦСКА в Кубке России: «Поздравляю Николича – так держать, как по-русски говорится. Он и Станкович – специалисты очень высокого уровня»
8

Министр спорта Сербии о победе ЦСКА в Кубке России: «Поздравляю Николича – так держать, как по-русски говорится. Он и Станкович – специалисты очень высокого уровня»

Министр спорта Сербии оценил работу Марко Николича и Деяна Станковича в РПЛ.

ЦСКА под руководством Николича выиграл FONBET Кубок России, обыграв «Ростов» по пенальти в Суперфинале (4:3, основное время – 0:0).

В минувшем сезоне Мир РПЛ ЦСКА занял 3-е место в таблице. «Спартак», возглавляемый Станковичем, финишировал 4-м.

«Поздравляю Марко, это высокий результат. Как говорится по-русски, так держать!

Я очень рад, что Марко и Деян Станкович работают в России. Надеюсь, что их труд высоко оценивают. Это два хороших специалиста очень высокого уровня», – сказал министр по делам молодежи и спорта Сербии Зоран Гайич.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoМарко Николич
logoДеян Станкович
Политика
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
ТАСС
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев, Николич, Семак, Станкович, Карпин, Личка и Галактионов претендуют на победу в номинации «Лучший тренер» премии Winline Герои РПЛ
8026 мая, 14:12
Николич о Станковиче: «Знаем друг друга с детства, у нас очень хорошие отношения – так будет и после дерби. Специально перед матчем не общались»
923 апреля, 11:29
Главные новости
Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)
817 минут назад
Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»
2820 минут назад
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
3132 минуты назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
136 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
342 минуты назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4445 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
654 минуты назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
6сегодня, 12:23
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
13сегодня, 12:13
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
13сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)
214 минут назад
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
635 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
354 минуты назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
455 минут назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
10сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26