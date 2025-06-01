Проблемы Куртуа несерьезные, голкипер «Реала» будет готов к КЧМ. Ранее у него выявили сакроилиит

Тибо Куртуа успеет восстановиться к клубному ЧМ.

Ранее «Реал » сообщил , что у вратаря диагностирован сакроилиит (воспаление крестцово-подвздошного сустава).

Куртуа пропустит матчи сборной Бельгии против Северной Македонии и Уэльса в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Тем не менее, как передает As, проблемы Тибо не считаются серьезными – они скорее причиняют дискомфорт. Вратарю рекомендован отдых и лечение в течение недели, чтобы устранить болезненные ощущения.

Отмечается, что Куртуа сможет сыграть в дебютном матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля» 18 июня в Майами.