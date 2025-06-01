Проблемы Куртуа несерьезные, голкипер «Реала» будет готов к КЧМ. Ранее у него выявили сакроилиит
Тибо Куртуа успеет восстановиться к клубному ЧМ.
Ранее «Реал» сообщил, что у вратаря диагностирован сакроилиит (воспаление крестцово-подвздошного сустава).
Куртуа пропустит матчи сборной Бельгии против Северной Македонии и Уэльса в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Тем не менее, как передает As, проблемы Тибо не считаются серьезными – они скорее причиняют дискомфорт. Вратарю рекомендован отдых и лечение в течение недели, чтобы устранить болезненные ощущения.
Отмечается, что Куртуа сможет сыграть в дебютном матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля» 18 июня в Майами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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