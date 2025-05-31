Ван Бастен о выступлении Linkin Park перед финалом ЛЧ: «Это было паршиво. Со стороны УЕФА нелепо отвлекать игроков подобным образом, это полный идиотизм»
Марко ван Бастену не понравилось шоу перед финалом Лиги чемпионов.
В решающем матче турнира встречаются «ПСЖ» и «Интер» (2:0, второй тайм). Перед началом игры прошло выступление группы Linkin Park.
«Я думаю, это было по-настоящему паршиво. По-настоящему паршиво.
Эти ребята готовятся к самому важному матчу в своей жизни. Не говорю про музыкантов, но я думаю, что со стороны УЕФА действительно нелепо отвлекать этих игроков подобным образом. Я думаю, это полный идиотизм», – сказал бывший форвард «Милана» в эфире Ziggo Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Voetbal International
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