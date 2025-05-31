Ван Бастен о выступлении Linkin Park перед финалом ЛЧ: «Это было паршиво. Со стороны УЕФА нелепо отвлекать игроков подобным образом, это полный идиотизм»

Марко ван Бастену не понравилось шоу перед финалом Лиги чемпионов.

В решающем матче турнира встречаются «ПСЖ » и «Интер » (2:0, второй тайм). Перед началом игры прошло выступление группы Linkin Park.

«Я думаю, это было по-настоящему паршиво. По-настоящему паршиво.

Эти ребята готовятся к самому важному матчу в своей жизни. Не говорю про музыкантов, но я думаю, что со стороны УЕФА действительно нелепо отвлекать этих игроков подобным образом. Я думаю, это полный идиотизм», – сказал бывший форвард «Милана» в эфире Ziggo Sport.