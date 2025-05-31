«Аль-Хилаль» предлагал Зидану 100+ млн евро за год. Тренер отказал (L’Equipe)
Зинедин Зидан отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии.
По информации L’Equipe, «Аль-Хилаль» предлагал бывшему главному тренеру «Реала» контракт на один год с зарплатой, значительно превышающей 100 миллионов евро.
Французский специалист поблагодарил саудовцев за проявленный интерес, но отказал им, объяснив это тем, что у него на уме есть другие проекты.
Ожидается, что «Аль-Хилаль» вернется к варианту с приглашением Симоне Индзаги из «Интера», который отказался подписывать какие-либо контракты до финала Лиги чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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