«Аль-Хилаль» предлагал Зидану 100+ млн евро за год. Тренер отказал (L’Equipe)

Зинедин Зидан отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии.

По информации L’Equipe, «Аль-Хилаль » предлагал бывшему главному тренеру «Реала» контракт на один год с зарплатой, значительно превышающей 100 миллионов евро.

Французский специалист поблагодарил саудовцев за проявленный интерес, но отказал им, объяснив это тем, что у него на уме есть другие проекты.

Ожидается, что «Аль-Хилаль» вернется к варианту с приглашением Симоне Индзаги из «Интера », который отказался подписывать какие-либо контракты до финала Лиги чемпионов.