Индзаги о финале ЛЧ: «Мы знали, как готовиться к такому матчу, опыт помогает. «Интер» прошел долгий путь, не хватает последнего маленького шага»

Симоне Индзаги высказался о подготовке к финалу Лиги чемпионов.

«Интер» встретится с «ПСЖ » в решающем матче турнира. Игра пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Это особенный матч, мы подошли к нему правильно. Теперь все зависит от нас. Опыт помогает, мы уже знали, как готовиться к подобному матчу, теперь не хватает последнего шага, который нужно сделать на поле.

Мы прошли долгий путь и знаем это, нам просто не хватает последнего маленького шага», – сказал главный тренер «Интера ».