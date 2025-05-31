Индзаги о финале ЛЧ: «Мы знали, как готовиться к такому матчу, опыт помогает. «Интер» прошел долгий путь, не хватает последнего маленького шага»
Симоне Индзаги высказался о подготовке к финалу Лиги чемпионов.
«Интер» встретится с «ПСЖ» в решающем матче турнира. Игра пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Это особенный матч, мы подошли к нему правильно. Теперь все зависит от нас. Опыт помогает, мы уже знали, как готовиться к подобному матчу, теперь не хватает последнего шага, который нужно сделать на поле.
Мы прошли долгий путь и знаем это, нам просто не хватает последнего маленького шага», – сказал главный тренер «Интера».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости