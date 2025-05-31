«Без южноамериканца не выиграть ЛЧ. Но он не должен быть просто клоуном в раздевалке – важно мастерство». Элбер об «Интере» и «ПСЖ», вышедших в финал ЛЧ с капитанами-южноамериканцами
Элбер заявил о важности южноамериканских футболистов для победы в Лиге чемпионов.
Бывший нападающий заявил об этом в контексте того, что финалистами Лиги чемпионов стали команды с капитанами из Южной Америки: «Интер» с аргентинцем Лаутаро Мартинесом и «ПСЖ» с бразильцем Маркиньосом.
«Мы всегда говорили: без бразильцев, без южноамериканцев не получится выиграть Лигу чемпионов.
У «Баварии» хорошая команда, но я был бы рад, если бы один или два южноамериканца пришли в мюнхенский клуб. Но это должен быть сильный футболист, обладающий мастерством – это важно. Он не должен быть просто клоуном в раздевалке.
На данный момент на трансферном рынке не так много хороших южноамериканцев – а даже если есть, то они очень дорогие», – сказал бывший нападающий «Баварии» и сборной Бразилии Элбер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Frankfurter Rundschau
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости