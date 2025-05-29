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Ямаль, Дембеле, Рафинья, Педри, Доннарумма – в символической сборной сезона в Европе по версии Goal

Goal назвал символическую сборную сезона в Европе.

Спортивный портал представил состав символической сборной лучших игроков сезона-2024/25 в европейских лигах.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба – «ПСЖ»), Педри («Барселона»);

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья Диас («Барселона»). 

Кто выиграет Лигу чемпионов?8069 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
logoГабриэл Магальяэс
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoПедри
logoБарселона
logoВитинья
logoУсман Дембеле
logoАшраф Хакими
logoВирджил ван Дейк
logoЛамин Ямаль
logoАрсенал
logoЖоау Невеш
logoНуну Мендеш
logoРафинья Диас
logoЛиверпуль
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