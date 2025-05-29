Ямаль, Дембеле, Рафинья, Педри, Доннарумма – в символической сборной сезона в Европе по версии Goal
Goal назвал символическую сборную сезона в Европе.
Спортивный портал представил состав символической сборной лучших игроков сезона-2024/25 в европейских лигах.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);
Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба – «ПСЖ»), Педри («Барселона»);
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья Диас («Барселона»).
Кто выиграет Лигу чемпионов?8069 голосов
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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