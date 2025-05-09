ФИФА ужесточила правила борьбы с расизмом: максимальный штраф – больше 5 млн евро, за оскорбления могут удалить со стадиона, повсеместно введут антидискриминационную процедуру
«В рамках обязательств по борьбе с расизмом в футболе Совет ФИФА единогласно одобрил пересмотренную редакцию Дисциплинарного кодекса, которая включает в себя комплексный набор мер регулирования, направленных на противодействие дискриминационному поведению как на поле, так и за его пределами.
Новая редакция Кодекса содержит следующие поправки:
– новые положения по борьбе с расистскими оскорблениями: расширенная трехступенчатая антидискриминационная процедура, которую будет обязаны применять все конфедерации;
– увеличение штрафов за расистские оскорбления: максимальный штраф, налагаемый в случаях расистских оскорблений, значительно увеличился – его предел составляет пять миллионов франков (5 350 000 евро);
– ответственность в случаях расистских оскорблений: игроки и должностные лица могут помочь выявить лиц, совершающих расистские оскорбления, чтобы способствовать принятию необходимых мер, включая удаление виновных со стадиона;
– дисциплинарные кодексы ассоциаций-членов ФИФА: дисциплинарные положения должны быть адаптированы в соответствии с общими принципами организации;
– право ФИФА на апелляцию и вмешательство в дела, связанные с расистскими оскорблениями: ФИФА оставляет за собой право подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения по делам о расистских оскорблениях, а также вмешиваться в дела, когда со стороны местных органов не предпринимаются достаточные действия», – говорится в сообщении ФИФА.
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