ФИФА ужесточила правила борьбы с расизмом: максимальный штраф – больше 5 млн евро, за оскорбления могут удалить со стадиона, повсеместно введут антидискриминационную процедуру

ФИФА ужесточила правила в отношении расизма.

«В рамках обязательств по борьбе с расизмом в футболе Совет ФИФА единогласно одобрил пересмотренную редакцию Дисциплинарного кодекса, которая включает в себя комплексный набор мер регулирования, направленных на противодействие дискриминационному поведению как на поле, так и за его пределами.

Новая редакция Кодекса содержит следующие поправки:

– новые положения по борьбе с расистскими оскорблениями: расширенная трехступенчатая антидискриминационная процедура, которую будет обязаны применять все конфедерации;

– увеличение штрафов за расистские оскорбления: максимальный штраф, налагаемый в случаях расистских оскорблений, значительно увеличился ­– его предел составляет пять миллионов франков (5 350 000 евро);

– ответственность в случаях расистских оскорблений: игроки и должностные лица могут помочь выявить лиц, совершающих расистские оскорбления, чтобы способствовать принятию необходимых мер, включая удаление виновных со стадиона;

– дисциплинарные кодексы ассоциаций-членов ФИФА: дисциплинарные положения должны быть адаптированы в соответствии с общими принципами организации;

– право ФИФА на апелляцию и вмешательство в дела, связанные с расистскими оскорблениями: ФИФА оставляет за собой право подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS ) на решения по делам о расистских оскорблениях, а также вмешиваться в дела, когда со стороны местных органов не предпринимаются достаточные действия», – говорится в сообщении ФИФА.