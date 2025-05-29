Судебный процесс по делу о смерти Марадоны аннулирован из-за участия одной из судей в съемках документального фильма. 21 слушание проведут повторно

Судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны аннулирован.

Экс-игрок сборной Аргентины умер дома в Буэнос-Айресе в ноябре 2020 года от сердечной недостаточности в возрасте 60 лет, восстанавливаясь после операции по удалению тромба, перенесенной несколькими днями ранее.

В настоящее время идет суд над семью медицинскими работниками, обвиняемыми в халатности при смерти Марадоны. По данным обвинения, семь специалистов, – нейрохирург, психиатр, психолог, врачи и медсестры – не оказали адекватной помощи, что могло стать причиной смерти.

Ранее судья Джульета Макинтач, одна из трех председательствовавших на суде, взяла самоотвод из-за видео, на котором ее, по-видимому, интервьюирует съемочная группа в рамках документального фильма. Съемки проходили в коридорах здания суда Буэнос-Айреса и в ее офисе. Правила запрещают такие интервью с участием судьи во время судебного разбирательства.

La Nacion сообщает, что в четверг судебное разбирательство было признано недействительным. В связи с этим процесс начнется заново, и 21 слушание, состоявшееся с 11 марта, проведут повторно. Суд постановил, что судья Макинтач не была беспристрастной, а ее поведение нанесло ущерб сторонам обвинения и защиты.

Кроме того, Макинтач была отстранена от должности Верховным судом Буэнос-Айреса. Судьи Хильда Коган, Серхио Торрес и Даниэль Сория были отстранены от работы на 90 дней.